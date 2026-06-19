В Ярославле образовались очереди на заправках

Бензин так просто не купишь. Фото: читатели КП

На дефицит популярного топлива ярославцы жалуются в соцсетях. И действительно: некоторые АЗС вовсе не работают, а на других в наличии только 92-й бензин, причем на некоторых заправках горючее буквально на глазах подорожало: за литр теперь просят не 61.40, а 65.80.

И это, как выяснилось, еще была очень хорошая цена. Вечером 19 июня, судя по присланными нашими читателями фото, 92-й вырос в цене до 69.99, а 95-й – до 81.70.

Но даже по таким ценам топливо так просто не купишь: придется провести немало времени в очереди.

Собственники АЗС связывают случившееся с атаками БПЛА на хранилища топлива. Это не только спровоцировало дефицит, но и вызвало логистические затруднения при поставках бензина из других регионов.

На заправках образовались очереди. Прислано читателями

- Надеемся, что ситуация скоро стабилизируется, нужно немного подождать, - сказал в беседе с нашим корреспондентом сотрудник одной из АЗС.