Самый опытный «жилищник» Ярославской области поздравила земляков

Нина Чистякова трудится в ЖКХ «без единого побега» с 1977 года. Фото: Тамара Смирнова.

В своем обращении Нина Чистякова сказала:

«День России – один из самых важных государственных праздников нашей страны. Он напоминает нам о нашей общей истории, общих ценностях и общей ответственности за нашу жизнь, за будущее нашей Родины, наших детей и внуков.

Нет в нашей стране поколения, жизнь которого была бы легкой и беззаботной. Но Россия всегда была сильна своей стойкостью, трудолюбием своего народа, способностью преодолевать самые трудные испытания.

Каждый из нас хочет видеть свою Родину сильной, гордой, умной и независимой. А государство – справедливым, ответственным, внимательным к своим гражданам, к их нуждам, к нашим голосам. Стремление к правде и справедливости – в душе и сердце народа России.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, тепла и благополучия в ваших домах, взаимопонимания с окружающими.

Пусть ваш труд будет успешным, а старание, знания и профессионализм достойно вознаграждаются. Если будем жить по справедливости, действовать по совести и по уму – будем счастливы в своей родной стране!

С Днем России, сограждане!»