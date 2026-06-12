Ярославцев поздравили в парламенте России

Депутат Государственной Думы от Ярославской области Анна Скрозникова.

«Дорогие ярославцы! С Днём России!

Празднику — 36 лет. А России и нашему Ярославлю — больше тысячи. Мы пережили реформы, трудные времена и новые вызовы. И каждый раз поднимались благодаря талантливым, инициативным и влюблённым в нашу страну людям, которые своим трудом и верой двигают Россию вперёд.

Потому что у нас такой характер — надёжный, работящий, с душой. Здесь Волга, здесь зарождалась российская государственность. Это родина одного из первых русских законодательных сводов и сердце Золотого кольца России.

«Ярославцы — все красавцы», — сказала 100 лет назад русская художница Елизавета Бём, которую вдохновлял наш ярославский край. И это чистая правда.

Наши врачи в Соловьёвской больнице спасают людей, даже когда шансов почти нет. Учителя побеждают во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Инженеры создают разработки для мирной жизни и для наших бойцов, защищающих Родину на передовой. А ярославский бизнес делает продукцию, которую знают по всей стране и ценят в мире.

«Новые люди» уверены, что сила России — в возможностях каждого человека. Мы работаем, чтобы таланты не разбивались о бюрократию. Чтобы учителя и врачи чувствовали поддержку. Чтобы бизнес дышал свободно.

Будущее не строится где-то далеко. Оно здесь — в наших дворах, школах, больницах. Каждый из нас его уже строит и вносит вклад своими талантами.

Пусть у всех хватит сил, здоровья и возможностей менять жизнь — свою и вокруг — к лучшему.

Пусть наш любимый Ярославль, наша область и вся Россия с каждым днём становятся только лучше!

С праздником, друзья! С Днём России!»