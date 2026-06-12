Рыбинский депутат поздравил земляков и всех ярославцев

Депутат муниципального совета Рыбинска Александр ОСИПОВ.

Депутат муниципального совета Рыбинска, генеральный директор ООО «АКТАН» Александр Осипов прислал в «Комсомольскую правду - Ярославль» поздравление рыбинцам и всем жителям области:

«Поздравляю вас с Днем России!

Этот государственный праздник еще молод, но он объединяет и сплачивает всех, кто предан своей Родине, кто дорожит ее историей, культурой, духовностью, великими достижениями, людьми.

Год назад Президент Российской Федерации В.В. Путин поделился своим видением значения Дня России: «Действительно, смысл сегодняшнего дня в бессмертии русского народа, всех народов нашей многонациональной страны, и нашего государства, нашей Родины — России».

Мы должны помнить, что от каждого из нас зависит, в какой стране мы живем и какую Россию мы передадим нашим детям, потомкам. Она должна быть сильной, независимой и успешной, комфортной для своих граждан.

Будущее страны защищают с оружием в руках наши воины, его создают во всех сферах деятельности наши трудовые коллективы, формируют все активные граждане России. Я желаю всем вам здоровья, успехов и благополучия!

С праздником!»