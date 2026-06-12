Компания «Транспорт Ярославии» поздравила сограждан с Днём России!

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Транспорт Ярославии» Павел СОТНИКОВ. Фото: ООО «Транспорт Ярославии»

- Наша компания – самый крупный перевозчик города Ярославля, мы обеспечиваем работу 46 городских, пригородных и специальных маршрутов и уверенно держим лидирующие позиции в этой сфере, задавая новые стандарты комфорта и надёжности. На маршрутах компании ежедневно выходят в рейс порядка 200 современных низкопольных автобусов ЛиАЗ большого и среднего классов, надёжных, вместительных и продуманных до мелочей.

Мы рады работать для вас, базовый принцип работы предприятия заключается в том, чтобы обеспечить комфорт, доступность и безопасность пассажирского транспорта.

Поздравляем вас с важным государственным праздником — Днём России! Он олицетворяет наше национальное единство и общую ответственность за настоящее и будущее страны, подчёркивает ценность государственности, прав и свобод граждан. Это праздник, который объединяет всех нас – людей разных поколений и профессий – вокруг чувства принадлежности к одной большой стране, нацеленности на ее развитие.

В День России желаем каждому соотечественнику жить в гармонии с близкими и окружающими, с любовью относиться к своей Родине.

Пусть вам сопутствуют жизненные успехи, здоровье и благополучие, положительные эмоции. Ждем пассажиров в наших автобусах, а тех, кто хочет посвятить себя работе на транспорте, – в нашей команде!