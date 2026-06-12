Губернатор Михаил Евраев поздравил жителей Ярославской области с Днем России

Михаил Евраев поздравил ярославцев с праздником. Фото: Правительство Ярославской области.

Уважаемые жители Ярославской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто гордится многовековой историей, культурным наследием и духовными ценностями нашей великой страны и готов нести ответственность за ее настоящее и будущее.

Жители Ярославского региона всегда вносили достойный вклад в развитие России – своим трудолюбием, новаторством, инициативностью, мужеством. Имена наших земляков вписаны в историю науки, образования, культуры, спорта, промышленности, ратного дела. Среди них – Александр Невский, Федор Толбухин, Федор Волков, Валентина Терешкова и многие другие герои, которых знает каждый. И каждый год представители Ярославской области получают высокие государственные награды, а их успехи, проекты и инициативы – признание на государственном и международном уровне.

Наши земляки защищали Родину в 1612 году, во время Великой Отечественной войны и в другие сложные для Отечества периоды и делают это сегодня, решая задачи на специальной военной операции. И самое главное для всех нас – это победа. Мы ждем ее и делаем все возможное для поддержки наших бойцов, их родных и близких.

Этот год наш Президент Владимир Владимирович Путин объявил Годом единства народов России. Уверен, что вместе мы справимся с любыми сложностями, ответим на любые вызовы и сделаем все необходимое, чтобы наша страна развивалась и становилась сильнее.

С праздником! С Днем России!

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев