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Общество15 июня 2026 15:20

Концерт «Кантата. Россия» при поддержке ПСБ состоялся в Ростове Великом

В День России в Ростове Великом прошел концерт «Каната. Россия» – один из самых масштабных проектов в сфере классического искусства
Источник:kp.ru
Ростовцев и гостей города пригласили насладиться музыкой. Фото: ПСБ

Ростовцев и гостей города пригласили насладиться музыкой. Фото: ПСБ

На Соборной площади, в самом сердце Ростова Великого, рядом с озером Неро собрались более 2 тысяч человек – ростовцев и гостей города, чтобы насладиться звучанием известных классических музыкальных произведений в исполнении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, оперных солистов проекта Любови Казарновской «Молодая опера России» и джазовыми композициями Игоря Бутмана. Кроме того, гостям фестиваля были представлены художественные произведения известных живописцев, объединённых темой единства многонациональной России, из собрания Третьяковкой галереи.

- Искусство и традиции способствуют формированию нравственных ориентиров общества и служат опорой для его устойчивого развития. Поэтому для нас поддержка Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия» в Ростове Великом — это не только возможность обогатить культурную жизнь Ярославского региона, который стал для банка новым домом, но и содействовать сохранению «культурного кода» страны. При помощи таких проектов мы объединяем людей вокруг общих ценностей, делаем высокое искусство близким и понятным каждому, — сказал Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.

Фестиваль классической музыки «Кантата» проходит уже в четвертый раз и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году классическая музыка одновременно звучала в 15 городах России. Проект несет высокую просветительскую миссию и направлен на популяризацию академического искусства, развитие образовательных программ и сохранение культурного наследия.

Концерт в сердце Ростова Великого собрал более 2 тысяч человек. Фото: ПСБ

Концерт в сердце Ростова Великого собрал более 2 тысяч человек. Фото: ПСБ