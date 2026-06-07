Водитель не справился с управлением и автобус с пассажирами перевернулся. Фото: Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области произошло жуткое ДТП - перевернулся экскурсионный автобус с пассажирами. ДТП произошло в Угличском округе во второй половине дня. В салоне в это время находились 33 человека. Известно, что пострадали взрослые и двое детей. Они находятся в больнице. Собрали подробности о ДТП с перевернувшимся экскурсионным автобусом 7 июня 2026 года, причинах, последствиях и состоянии пострадавших.

Подробности ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области 7 июня 2026 года

Авария произошла в Угличском округе в деревне Сверчково. Во второй половине дня по трассе ехал экскурсионный автобус марки Yutong. В салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

Неожиданно автобус на скорости съехал с дороги и опрокинулся набок.

Что известно о состоянии пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области 7 июня 2026 года

Наибольший удар пришелся на тех, кто сидел на той стороне, на которую завалился автобус. Известно, что в результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. К счастью, обошлось без погибших.

Позже число пострадавших увеличилось до 19 человек.

Как сообщил губернатор Ярославской области, всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу.

Фото: МЧС

Причины и последствия ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области 7 июня 2026 года

Причины, по которым автобус съехал в кювет и опрокинулся, пока выясняются. Среди версий – водителю стало плохо и он не мог управлять транспортом.

- Причины ДТП устанавливаются. Держим ситуацию на контроле. Пострадавшим окажем необходимую помощь, - прокомментировал глава региона Михаил Евраев.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 66-летний водитель не справился с управлением и выехал в кювет, автобус опрокинулся на бок.

По данным правительства Ярославской области, утечки топлива нет, поэтому дорогу не перекрывали.

Уже заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Как сообщили в СКР по Ярославской области, назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим.