Туристический автобус с 32 пассажирами попал в ДТП под Ярославлем. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Днем 7 июня в деревне Сверчково Угличского района в ДТП попал туристический автобус Yutong. Он выехал в кювет и опрокинулся.

Как сообщили в УМВД по Ярославской области, автобус ехал из Мышкинского района в Углич. В салоне находились 33 человека, в том числе водитель и четверо детей.

12 пострадавших доставлены в больницу. Фото: Прокуратура Ярославской области..

"Пострадали 12 пассажиров, среди них двое детей. Погибших нет. Всех пострадавших доставили в Угличскую центральную районную больницу", - сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Он уточнил, что утечки топлива нет, проезд по дороге открыт.

"Держим ситуацию на контроле. Пострадавшим окажем необходимую помощь", - пообещал глава региона.

UPD По уточненным данным, пострадали 20 человек - водитель и 19 пассажиров, в том числе, двое детей.

Причины ДТП сейчас устанавливаются. Фото: Прокуратура Ярославской области.

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