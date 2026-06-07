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Происшествия7 июня 2026 16:43

Есть пострадавшие: туристический автобус попал в ДТП в Ярославской области

Авария произошла в Угличском районе 7 июня
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославской области в аварию попал туристический автобус.

В Ярославской области в аварию попал туристический автобус.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Туристический автобус с владимирскими номерами попал в ДТП в Ярославской области.

Авария произошла в Угличском районе днем 7 июня. Автобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся на бок. Имеются пострадавшие.

В ДТП есть пострадавшие.

В ДТП есть пострадавшие.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

"По факту ДТП организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, медики и спасатели.

Информация будет дополняться.

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