В Ярославле появятся новый головной офис ПСБ, школа, детсад и многопрофильный медцентр

Пакет соглашений подписан в рамках масштабного проекта по переезду банка в Ярославль. ФОТО: ПСБ

- Сегодня мы подписали соглашения, которые предметно «закрыли» практические вопросы возведения важной социальной инфраструктуры в рамках переезда нашего головного офиса в Ярославль. Масштабный проект релокации включает комплексное возведение всей необходимой социальной и деловой инфраструктуры, в том числе здание нового головного офиса, школу с детским садом, многопрофильный медицинский центр. В проект включены также коммерческие площади. И все это будет доступно не только нашим сотрудникам, но и всем жителям и гостям региона, — прокомментировал Пётр Фрадков.

Согласно заключенному с правительством Ярославской области соглашению, руководство региона будет координировать работу всех профильных министерств и ведомств, создавая условия для плавного и бесперебойного прохождения банком необходимых административных этапов в процессе строительства офиса, школы, детсада и прочей инфраструктуры, требуемой для переезда.

Благодаря подписанному соглашению с АФК «Система», в периметр которой входит ГК «МЕДСИ», банк фактически меняет ландшафт медицинской помощи в Ярославской области: будет создан медицинский центр нового для региона формата – на стыке передовой диагностики и доказательной медицины. Он обеспечит всем жителям доступ к еще более широкому спектру врачебного сопровождения и технологий – без очередей, с понятными сроками и комфортной средой.

Возведенная социальная и деловая инфраструктура будет доступна не только сотрудникам банка, но и всем жителям и гостям региона. ФОТО: ПСБ

В рамках соглашения с Финансовым университетом для сотрудников банка и членов их семей зафиксированы льготные условия обучения по программам дополнительного профессионального образования. Партнерство банка и университета не заменяет существующую в Ярославле образовательную среду, а добавляет к ней еще один сильный канал для профессионального роста – с федеральными стандартами и гибкими онлайн-форматами.

- Проект носит стратегический характер. Банк планомерно переводит свои подразделения в Ярославль, формирует современные условия для сотрудников, которые переезжают в область на постоянное место жительства. Для нас это важный показатель доверия к деловому климату территории. Банк создает новые рабочие места, укрепляет налоговую базу и участвует в развитии социальной сферы. Со стороны правительства области мы обеспечиваем комплексную поддержку, которая значительно снизит бюрократическую нагрузку. Наша задача – выстроить комфортные условия для интеграции структур банка в экономику Ярославской области и беспрепятственное взаимодействие на всех этапах, — сообщил Михаил Евраев, губернатор Ярославской области.

- Совместный медицинский проект в Ярославле подтверждает наш статус надежного партнера государства в развитии социально значимой инфраструктуры и наши компетенции в сфере здравоохранения. Уверен, что услуги новой клиники будут востребованы не только сотрудниками одного из крупнейших банков страны, но и местными жителями, которые получат доступ к медицине по самым современным стандартам, а при необходимости смогут пройти дальнейшие обследования и получить высококвалифицированную помощь в наших столичных клинико-диагностических центрах и стационарах, — рассказал Тагир Ситдеков, президент АФК «Система».

- Мы всегда готовы к реализации амбициозных задач. Для нас развитие регионов и возможность предоставления качественной медицинской помощи является стратегически важным направлением. Приложим все усилия, чтобы новый медицинский центр в Ярославле соответствовал самым высоким стандартам качества, в основе которых лежат принципы доказательной медицины, новейшие технологии и высококвалифицированный персонал. Уверены, что совместный проект с банком станет важным шагом в укреплении системы здравоохранения региона, — прокомментировал Андрей Соколов, президент ГК «МЕДСИ».

- Для нас партнерство — это возможность не только готовить высококвалифицированные кадры для одного из ведущих банков страны, но и выстроить систему непрерывного профессионального развития его сотрудников. Особенно ценно, что соглашение предусматривает образовательную поддержку не только их самих, но и членов их семей. Это пример ответственного подхода работодателя к социальному благополучию своих кадров, и мы рады стать партнером в этой инициативе. Ярославский филиал вуза станет основной площадкой для реализации нашего соглашения, — отметил Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета.