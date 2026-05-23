Праздник хоккея пройдет в Ярославле 24 мая.

Чествование "Локомотива", в упорной борьбе второй раз подряд завоевавшего Кубок Гагарина, пройдет в Ярославле в воскресенье, 24 мая.

На Советской площади откроется фан-зона с праздничной программой. Она будет работать с 15 до 18 часов. На встречу со своими болельщиками игроки "Локомотива" поедут от "Арены 2000" на двухэтажных автобуса.

Вся Ярославская область следила за шестым матчем с казанской командой.

Для безопасности участников с 15:30 до 19 часов на участке Московского проспекта от улицы Калинина до Богоявленской площади отключат напряжение контактной сети троллейбусов. По этой причине троллейбусы №5 "Улица Рыкачева - Ярославль Главный" и №9 "Улица Нефтяников - ЯШЗ" будут ездить по коротким маршрутам, из которых исключат Московский проспект и улицу Гагарина. Конечной остановкой для "пятерки" станет Богоявленская площадь, а для "девятки" - Торговый переулок.

"При этом для удобства жителей и гостей города будет обеспечен максимальный выпуск транспорта по 27 маршрутам", - сказали в правительстве региона.

Фан-зоны сделали во всех округах Ярославской области.

21 мая в шестой матче финальной серии ярославский "Локомотив" обыграл казанский "Ак Барс". С победой клуб поздравил Владимир Путин.

