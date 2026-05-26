День города Ярославль – 2026: программа праздника

Праздник на Советской площади начнется в полдень. Фото: Правительство Ярославской области.

По традиции в последнюю субботу мая в Ярославле отмечается День города. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть 30 мая.

СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ (0+)

12:00 – 23:00

- Торжественная церемония открытия праздника «День города Ярославля 2026»

- Творческая программа «Ярославль фестивальный»,

- Концертная программа ««Рок-н-ролл жив»,

- Кавер баттлы с участием групп «CINEMA TRACK», «Panna Cotta», «Сделай громче»,

- Большое городское караоке с участием группы «Голивудс»,

- «Гастрофестиваль»,

- Фестиваль творчества (сквер на ул. Андропова). Изделия народных художественных промыслов и ремесел.

ПАРК НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ (0+)

12:00 – 22:00

Фестиваль национальных культур

- Фестиваль национальной кухни «Рецепты единства»,

- Концертная программа «В ритмах традиций»,

- Игры разных народов,

- Выставка «Национальная палитра».

Семейный фестиваль «Тепло как дома»

- Фестиваль близнецов «Н2О или, как две капли воды»,

- Пижамная вечеринка,

- Поролоновое шоу,

- Программа «Сказка в красках»,

- «Книжный пикничок»,

- Семейное караоке,

- МультКиноПарк: показ мультфильмов и кинофильмов,

- Площадка «Триколор в твоем городе»

На сцене:

- Концертная программа творческих коллективов «Содружества народов Ярославии»,

- Баттл-ринг поэтов-песенников Заслуженного деятеля искусств России Александра Шаганова и Заслуженного артиста России Симона Осиашвили,

- Творческий дуэт Виктора Щедрова (солист группы «Доктор Ватсон») и Гия Гагуа (лидер юмор-группы «Экс-ББ»),

- Выступление белорусской певицы Анастасии Тиханович,

- Выступление Московского семейного музыкального театра «ОстроваДуши» под руководством Александра Якуша,

- Группа «Фристайл».

На День города подготовлена большая программа. Фото: Правительство Ярославской области.

КСК «ВОЗНЕСЕНСКИЙ» (12+)

12:00 - 23:00

Молодежный фестиваль «Открытая крыша»

- Городской интеллектуально-спортивный праздник «Знание. Игра. Победа!»,

- «Утро-Драйв», спортивно-танцевальная разминка «Точка Баланса»,

- «Театр на колесах», танцевальный мастер-класс «Mix & Dance»,

- «Комедийный Шейк» концертная программа Стенд-ап клуба «Yar stand up»

- Театр танца Антона Косова ДК им. А.М.Добрынина,

- «Наши батлы», танцевальные батлы по современным танцам, регистрация: https://mashrap.ru/battles/

- Интерактивное барабанное шоу «Easy Drums»,

- ди-джей «Pablo».

ПЛОЩАДЬ ТРУДА (0+)

12:00 – 21:00

Автофестиваль «Автофан»:

- Выставка редких автомобилей,

- Фотозоны с ретромашинами,

- Площадка «Автозвук»,

- Проект «Танцующие Волги»,

- Детская площадка,

- Интеллектуальная площадка по автомобилестроению разных стран.

ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (0+)

«Фотонабережная»

12:00 – 22:00

Серия тематических фотозон позволит ярославцам и гостям города запечатлеть яркие моменты праздника в запоминающихся образах.

Фотозоны: «Воздушный ракурс», «Город торжества», «Звездный Ярославль», «Ярославский букет», «Вкус праздника», «Ритмы Ярославля», «Подарочный кадр», «Ярослав Мудрый и его город», «Строим вместе Ярославль».

«Фестиваль джаза»

Площадка Музея истории города им. В.Г. Извекова

14:00 – 22:00

Выступления ведущих ярославских джазовых музыкантов на одной сцене: вокальная студия Дианы Кубасовой, Квартет «Е», Квартет Вячеслава Смирнова, «СМС - трио», «KS Jazz», Квартет Ильи Ершова, Ансамбль Дианы Кубасовой, «Carramba», Квартет Катерины Лопухиной.

ПАРК СТРЕЛКА (0+)

08:00 – 19:00

Всероссийский легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Спортивный праздник «Спортивный Ярославль», посвященный Дню города Ярославля.

АКВАТОРИЯ РЕКИ ВОЛГА (0+)

13:00 – 14:00

Парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69F»

ПЛОЩАДКА У КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ (6+)

14:00 – 21:00

Рок-фестиваль «Территория».

Салют начнется в 23 часа на Стрелке. Фото: Правительство Ярославской области.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

14:00 Спортивный фестиваль по боксу, приуроченный к празднованию Дня города Ярославля

10:00 - 19:00 Первенство города Ярославля по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет. ФОК «Олимпиец», ул. Е. Колесовой 58А

14:00 - 19:00 Спортивный праздник, посвященный Дню города Ярославля «Спортивный Ярославль». Парк «Стрелка»

13:00 – 14:00 Кубок Ярославля в классе яхт 69F. Акватория реки Волги

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ

23:00

Нижний ярус Стрелки

