День города Ярославль – 2026: программа праздника

Фото: Правительство Ярославской области.
По традиции в последнюю субботу мая в Ярославле отмечается День города. Рассказываем, куда сходить и что посмотреть 30 мая.
СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ (0+)
12:00 – 23:00
- Торжественная церемония открытия праздника «День города Ярославля 2026»
- Творческая программа «Ярославль фестивальный»,
- Концертная программа ««Рок-н-ролл жив»,
- Кавер баттлы с участием групп «CINEMA TRACK», «Panna Cotta», «Сделай громче»,
- Большое городское караоке с участием группы «Голивудс»,
- «Гастрофестиваль»,
- Фестиваль творчества (сквер на ул. Андропова). Изделия народных художественных промыслов и ремесел.
ПАРК НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКИЙ (0+)
12:00 – 22:00
Фестиваль национальных культур
- Фестиваль национальной кухни «Рецепты единства»,
- Концертная программа «В ритмах традиций»,
- Игры разных народов,
- Выставка «Национальная палитра».
Семейный фестиваль «Тепло как дома»
- Фестиваль близнецов «Н2О или, как две капли воды»,
- Пижамная вечеринка,
- Поролоновое шоу,
- Программа «Сказка в красках»,
- «Книжный пикничок»,
- Семейное караоке,
- МультКиноПарк: показ мультфильмов и кинофильмов,
- Площадка «Триколор в твоем городе»
На сцене:
- Концертная программа творческих коллективов «Содружества народов Ярославии»,
- Баттл-ринг поэтов-песенников Заслуженного деятеля искусств России Александра Шаганова и Заслуженного артиста России Симона Осиашвили,
- Творческий дуэт Виктора Щедрова (солист группы «Доктор Ватсон») и Гия Гагуа (лидер юмор-группы «Экс-ББ»),
- Выступление белорусской певицы Анастасии Тиханович,
- Выступление Московского семейного музыкального театра «ОстроваДуши» под руководством Александра Якуша,
- Группа «Фристайл».
Фото: Правительство Ярославской области.
КСК «ВОЗНЕСЕНСКИЙ» (12+)
12:00 - 23:00
Молодежный фестиваль «Открытая крыша»
- Городской интеллектуально-спортивный праздник «Знание. Игра. Победа!»,
- «Утро-Драйв», спортивно-танцевальная разминка «Точка Баланса»,
- «Театр на колесах», танцевальный мастер-класс «Mix & Dance»,
- «Комедийный Шейк» концертная программа Стенд-ап клуба «Yar stand up»
- Театр танца Антона Косова ДК им. А.М.Добрынина,
- «Наши батлы», танцевальные батлы по современным танцам, регистрация: https://mashrap.ru/battles/
- Интерактивное барабанное шоу «Easy Drums»,
- ди-джей «Pablo».
ПЛОЩАДЬ ТРУДА (0+)
12:00 – 21:00
Автофестиваль «Автофан»:
- Выставка редких автомобилей,
- Фотозоны с ретромашинами,
- Площадка «Автозвук»,
- Проект «Танцующие Волги»,
- Детская площадка,
- Интеллектуальная площадка по автомобилестроению разных стран.
ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ (0+)
«Фотонабережная»
12:00 – 22:00
Серия тематических фотозон позволит ярославцам и гостям города запечатлеть яркие моменты праздника в запоминающихся образах.
Фотозоны: «Воздушный ракурс», «Город торжества», «Звездный Ярославль», «Ярославский букет», «Вкус праздника», «Ритмы Ярославля», «Подарочный кадр», «Ярослав Мудрый и его город», «Строим вместе Ярославль».
«Фестиваль джаза»
Площадка Музея истории города им. В.Г. Извекова
14:00 – 22:00
Выступления ведущих ярославских джазовых музыкантов на одной сцене: вокальная студия Дианы Кубасовой, Квартет «Е», Квартет Вячеслава Смирнова, «СМС - трио», «KS Jazz», Квартет Ильи Ершова, Ансамбль Дианы Кубасовой, «Carramba», Квартет Катерины Лопухиной.
ПАРК СТРЕЛКА (0+)
08:00 – 19:00
Всероссийский легкоатлетический забег «Зеленый марафон». Спортивный праздник «Спортивный Ярославль», посвященный Дню города Ярославля.
АКВАТОРИЯ РЕКИ ВОЛГА (0+)
13:00 – 14:00
Парусная регата «Кубок Ярославля в классе яхт 69F»
ПЛОЩАДКА У КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ (6+)
14:00 – 21:00
Рок-фестиваль «Территория».
Фото: Правительство Ярославской области.
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
14:00 Спортивный фестиваль по боксу, приуроченный к празднованию Дня города Ярославля
10:00 - 19:00 Первенство города Ярославля по бадминтону среди юношей и девушек до 13 лет. ФОК «Олимпиец», ул. Е. Колесовой 58А
14:00 - 19:00 Спортивный праздник, посвященный Дню города Ярославля «Спортивный Ярославль». Парк «Стрелка»
13:00 – 14:00 Кубок Ярославля в классе яхт 69F. Акватория реки Волги
ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ
23:00
Нижний ярус Стрелки
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Как проехать на машине в День города Ярославля-2026: схемы
В Ярославле введут ограничения для транспорта в День города 30 мая 2026 (подробнее)