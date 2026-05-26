Как проехать на машине в День города Ярославля-2026: схемы

30 мая в центре Ярославля введут ограничения.

В День города, который в этом году выпадает на 30 мая, в Ярославле введут ограничения для транспорта.

С 19:00 29 мая до полуночи 30 мая закроют проезд на участках верхнего и нижнего ярусов Волжской набережной, на Которосльной набережной от Волжской до проезда от улицы Большой Октябрьской, Советской площади, площади Челюскинцев, Первомайского, Советского и Народного переулков. Будут перекрыты улицы Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовая, Волжский спуск, Революционная, Кедрова, Волкова, Советская (от Красной площади до Советской площади), Трефолева, Максимова, Депутатская, Первомайская(от Богоявленской площади до Которосльной набережной).

С 5:00 до 24:00 30 мая нельзя будет проехать по участкам Волжской набережной (от улицы Победы до Которосльной набережной, верхний и нижний ярусы), Которосльной набережной (от Мукомольного переулка до Волжской набережной, верхний и нижний ярусы), Московского проспекта (съезд в сторону Которосльной набережной до Богоявленской площади), улиц Первомайской, Нахимсона, Кирова, Андропова, площади Челюскинцев, улиц Почтовой, Волжский спуск, Революционной, Советского и Народного переулков, улиц Кедрова, Волкова, Советской (от улицы Республиканской до Красной площади).

Закроют Советскую площадь, улицы Трефолева, Максимова, Красный съезд, Красную площадь, а также улицы Суркова, Флотскую и Флотский спуск, Кооперативную, Терешковой, Собинова, Комсомольскую, Депутатскую, Богоявленскую площадь, проспект Октября (от улицы Республиканской до Красной площади), Некрасова (от улицы Республиканской до улицы Ушинского), Свердлова (от улицы Республиканской до улицы Ушинского), Пушкина (от улицы Республиканской до улицы Ушинского), Свободы (от улицы Республиканской до улицы Комсомольской), Большую Октябрьскую (от улицы Республиканской до Богоявленской площади), Мукомольный и Южный переулки.

Незадолго до фейерверка и во время него запрещено будет ездить по Октябрьскому мосту. Закроют съезды с него и часть Тверицкой набережной от проспекта Авиаторов до съезда с моста.

