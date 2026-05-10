В больнице Ярославля провели уникальную операцию по удалению опухоли гортани

В Ярославской онкологической больнице начали внедрять новых стандарты диагностики и лечения онкологических заболеваний. Здесь впервые провели уникальную операцию по удалению опухоли гортани с помощью хирургического СО -лазера под контролем операционного микроскопа.

Новая методика имеет ряд существенных преимуществ перед традиционными открытыми операциями.

"Это и минимальная травматизация слизистой и тканей, высочайшая точность хирургических разрезов, практически бескровное вмешательство, а так же короткий срок реабилитации", - сказал главный онколог региона Павел Нестеров.

Этот подход позволяет проводить вмешательство без наружных разрезов на шее и повреждения щитовидного хряща, что значительно расширяет возможности органосохраняющего лечения. Использование СО -лазера позволяет делать разрезы без нагрева тканей, что особенно важно для сохранения функций гортани. По словам специалистов, после таких операций у пациентов сохраняются голос и глотание.

Сейчас в отделении микрохирургическое эндоларингеальное лазерное лечение проводят при ряде заболеваний. И это не только злокачественные и доброкачественные опухоли, но и папилломатоз гортани, дисплазия эпителия, кисты гортани, остаточные опухоли после лучевой терапии.

Врачи отмечают, что дальнейшее развитие этой технологии позволит оказывать помощь ещё большему числу пациентов, сохраняя орган и его функции даже при сложных патологиях.

"Внедрение современных лазерных технологий - это не только шаг к повышению эффективности лечения, но и возможность вернуть пациентам привычное качество жизни. Мы видим, что такие операции позволяют минимизировать последствия вмешательства и ускорить возвращение к обычной жизни", говорит отметила и.о. министра здравоохранения Мария Можейко.

Материал подготовлен Министерством здравоохранения Ярославской области

