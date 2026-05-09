Куда сходить в выходные, 9-11 мая: афиша

Три дня отдыха ярославцы могут провести интересно. Фото: Правительство Ярославской области.

Ярославский музей-заповедник

9 мая

- 11:30, 13:30, 15:30 Экскурсия «История и архитектура бывшего Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края»,

- в12:30, 14:30, 16:30 Экскурсия «История и архитектура бывшего Спасо-Преображенского монастыря» с посещением оборонительных сооружений.

10 мая

- 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Экскурсия «История и архитектура бывшего Спасо-Преображенского монастыря»;

- 11:30, 13:30, 15:30 Экскурсия «История и архитектура бывшего Спасо-Преображенского монастыря» с посещением экспозиции «История Ярославского края»;

- 12:30, 14:30, 16:30 Экскурсия «История и архитектура бывшего Спасо-Преображенского монастыря» с посещением оборонительных сооружений.

9 и 10 мая в 11:00, 15:00, 17:30, а также 11 мая в 10:30, 12:30, 16:30 «Экскурсия «Непокоренная крепость. XVII век»-Сбор группы у памятного знака «Копейка 1612 г.».

Музей истории города Ярославля

9 -11 мая в 12:00, 14:00, 16:00 сборная экскурсия по экспозиции «История Ярославля»;

10 мая в 11:00 и 15:00 Пешеходная экскурсия «Ярославль. Всё для Победы».

Губернаторский дом

9 и 10 мая в 17:00 сборная экскурсия по экспозиции «Русское искусство XVIII – начала ХХ века».

Музей зарубежного искусства

9 и 10 мая в 15:00 сборные экскурсии по выставке «Итальянская живопись XVII –XIX веков в собрании князей Юсуповых».

Митрополичьи палаты

9 мая в 13:00 – сборная экскурсия «Защитники Отечества в иконах»;

10 мая в 13:00 - сборные экскурсии по экспозиции «Древнерусское искусство XIII–XVII веков».

Музей боевой славы

9 мая

- 11:00, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 - экскурсии «Наша победа»;

- 12:00-12:15 - дефиле военного оркестра Высшего военного училища Противовоздушной обороны (территория перед музеем);

- с 11:00 до 17:00 - песни военных лет (территория перед музеем).

Культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой

9, 10 и 11 мая в 10:00 и 14:00 Путешествие на Космическом автобусе.

Городской выставочный зал имени Н.А. Нужина

9 мая в 14:00 Встреча c Дмитрием Демидовым на выставке «Среда. Дизайн. Перспектива IV».

Церковь Богоявления

10 мая в 13:00 Экскурсия по храму.

Музей «Майолика с русской душой»

9 ,10 и 11 мая экскурсии в 10:00, 13:00 и 16:00.

Фабрика валяной обуви #НЕПРОСТОВАЛЕНКИ

9 и 10 мая в 12:00 - аудиоспектакль «До скорова свиданя…»;

9 мая в 13:00 и 15:00 и 10 в 10:30 и 13:00 - экскурсия по производству «Не просто валенки» + мастер-класс.

ТРЦ «Аура»

10 мая в 16:00 – Хоровая капелла «Ярославия», праздничный концерт ко Дню Победы.

Культурное пространство «Текстиль»

10 мая

- 12:00 «Город в городе», - экскурсия-прогулка;

- 14:00 «На месте фабрики парк» - аудиопрогулка.

11 мая

- 11:30 «Вокруг фабрики» - аудиопрогулка;

- 14:00 «Номер 16: история голландского парка в Ярославле» - экскурсия-прогулка.

Мастерская «Пряничный домик»

Мастер-классы по росписи пряников:

9 мая в 10:00 и 13:30, 10 мая в 11:30 и 16:45, 11 мая в 13:00 - «Ко Дню Победы».

9 мая в 16:15, 10 мая в 18:1 и 11 в 14:30 - «Ярославский изразец».

11 мая

- 14:30 «Я-Художник» (роспись 3 пряников);

- 17:15 «Ярославский мишка».

Мастер-классы по выпечке и росписи пряников:

9 мая

- 10:45 и 14:15,10 в 12:15 и 17:30, 11 в 13:45 и 15:15 «Я-пекарь»;

- 11:30 и 15:00, 10 в 13:30 «Пряники победы».

11 мая

- 16:00 «Весеннее комбо».

Центр библиотечного обслуживания молодежи

10 мая в 14:00 Мастер класс по вязанию крючком - техника «бабушкин квадрат».

Дом Актера имени Сергея Пускепалиса

9 мая в 14:00 Проект «Помним».

10 мая

- 12:00 Спектакль «Спасите принцессу»;

- 18:00 Спектакль «Похороните меня за плинтусом».

11 мая в 18:00 Спектакль «О, моя любовь, или Дорогая, я купил патроны!».

