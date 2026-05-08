Ярославские ветераны получат более 2500 наборов полезной продукции ко Дню Победы

Депутат Ярославской областной Думы Сергей Соколов: «Каждому из 2500 ветеранов вручат набор здоровой и полезной продукции». ФОТО: КЦК «Аронап»

Каждому из них вручат набор здоровой и полезной продукции в рамках совместного проекта Правительства Ярославской области и «Кофе-цикорного комбината «Аронап» по инициативе депутата Ярославской областной Думы Сергея Соколова.

Ежегодная акция нацелена на поддержку участников и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников фашистских лагерей, детей блокадного Ленинграда.

- На протяжении многих лет поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны. Тех, кто, не жалея сил и здоровья, самоотверженно ковал Победу на фронте и в тылу. Они сражались с захватчиками, защищая наше будущее, наши традиции и культуру, нашу независимость. Долг нашего поколения быть благодарными каждому ветерану. Уважаемые ветераны, ваш подвиг — наш нравственный ориентир! Примите благодарность и искренние поздравления. Желаю здоровья, счастья и мира вам и вашим близким, - рассказал депутат Ярославской областной Думы от «Единой России», директор по развитию «КЦК «Аронап» Сергей Соколов.

Он подчеркнул, что День Победы - время, когда каждый может поздравить ветерана лично, привести в порядок воинский монумент, помочь с сохранением мест памяти, провести урок мужества и заняться поиском родных, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

ФОТО: КЦК «Аронап»

Ежегодно в акции поддержки ветеранов принимают участие социальные работники по всему региону. Их ценят и ждут ветераны. Большинство наборов полезной продукции передадут именно соцработники.

- К 9 мая свыше 2 тысяч ветеранов получат наборы полезной продукции. Предприятие «Аронап» традиционно подготовило и доставило их во все муниципальные округа Ярославской области. Передадим нашим дорогим ветеранам. Низкий поклон вам, дорогие ветераны за Великую Победу! – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Лариса Андреева.

В каждом наборе продукции – несколько видов цикория, кисели, экстракты шиповника и боярышника, смеси для кексов, консервированные грибы и горячий шоколад. Вся продукция выпущена предприятиями Группы компаний «Вокруг Света». Праздничная открытка с теплыми пожеланиями также будет вручена каждому ветерану.