Банк с ярославской пропиской поздравляет жителей региона с 9 мая

Примите наши поздравления с главным праздником всего народа России.

С весны 1945 года, когда советские войска штурмом взяли Берлин, прошел 81 год. Подвиг отцов, дедов и прадедов, отстоявших родную землю и завоевавших Победу, навсегда остается с нами. Их боевой путь на фронте и труд в тылу был героическим и жертвенным.

Мы преклоняемся перед мужеством и самоотверженностью, любовью к Родине поколений, которые определили исход Великой Отечественной войны.

Память о тех, кто приближал Победу, передается в каждой семье. И вдохновляет на подвиг и труд сегодняшних граждан России.

Сейчас наши солдаты и офицеры, следуя славным ратным традициям, вновь противостоят противнику, демонстрируя мужество и единение российского народа. У них есть крепкий тыл: это и родные, любимые люди, друзья, и ПСБ - банк оборонно-промышленного комплекса, который поддерживает всех, кто за ленточкой защищает нашу страну.

Давайте вспомним всех наших героев и скажем: «С 9 мая! С Днем Великой Победы!». Коллектив ПСБ желает вам крепкого здоровья, благополучия, счастья. Пусть в ваших сердцах и домах царят гармония и добро! С праздником!

Заместитель председателя ПСБ Дмитрий МАКЕЕВ.