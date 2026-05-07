Помощник Президента Дмитрий Миронов направил подарки ярославским ветеранам

Фронтовой Газ-67 под Знаменем Победы спешит к ветеранам. ФОТО: Ярослав ЛИПОВОЙ

Накануне 9 Мая участники и ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Ярославской области, получат памятный комплект и личное письмо от помощника Президента в фронтовом треугольнике.

Дмитрий Миронов не теряет связи с регионом. Будучи главой области, он также участвовал в Параде Победы, шел в рядах колонны «Бессмертного полка», лично поздравлял участников войны и тружеников тыла. Теперь делает это на расстоянии, не забывая о Ярославской области и главных героях Дня Победы.

Михаил Николаевич Пеймер командовал батареей страшных для врага гвардейских «Катюш». ФОТО: Ярослав ЛИПОВОЙ

Поздравительное письмо-треугольник гласит:

«Примите искренние поздравления с Днём Победы! Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего народа. С каждым годом всё дальше 9 мая 1945 года, но этот праздник навсегда останется самым дорогим и самым важным для всех нас.

Вы прошли через огонь и боль, через потерю друзей и тяготы войны, но сохранили в сердце мужество и доброту. За каждым Вашим подвигом стоит жизнь, которую Вы подарили всем нам. Именно Вы отстояли право жить на своей родной земле, сохранили традиции и культуру нашей страны.

От всей души мы сегодня говорим Вам слова благодарности за Ваш бессмертный подвиг. Ваша жизнь — пример большого трудолюбия, бескорыстного служения Родине, стойкости, мужества и героизма. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть Ваши дни будут окружены заботой и уважением близких Вам людей. Знайте, что мы помним, гордимся и никогда не забудем, что Вы сделали для мира на земле. С Днём Победы! Низкий Вам поклон».

Галина Николаевна Мельник одной из первых получила поздравление от Дмитрия Миронова. ФОТО: Ярослав ЛИПОВОЙ

Подарки для всех участников Великой Отечественной войны от помощника Президента отправились во все уголки Ярославской области на знаменитом военном автомобиле ГАЗ-67 1943 года выпуска. Первыми почетное поздравление приняли ветераны города Ярославля: Михаил Николаевич Пеймер, Мария Филипповна Губарь, Юрий Александрович Спиридонов, Галина Николаевна Мельник, Игорь Вольфович Рыжик, Юрий Александрович Власов и Валентина Петровна Волохова.