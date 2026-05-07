Работа общественного транспорта в Ярославле 9 мая 2026: как изменятся маршруты

На несколько часов у общественного транспорта Ярославля поменяются схемы движения.

В День Победы центр Ярославля будет закрыт для проезда транспорта. Какие улицы перекроют, читайте здесь.

На несколько часов – с 5 утра до 12:30 - изменятся маршруты автобусов и троллейбусов.

«Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов будет укорочен или пущен в объезд. Скорректируем расписание работы общественного транспорта в вечернее время, чтобы у людей была возможность добраться домой по завершении праздничного салюта, который запланирован на 21 час», - сказал глава области Михаил Евраев.

Как будут ходить автобусы и троллейбусы Ярославля 9 мая 2026 года

Маршруты троллейбусов №1 и №9 укорачиваются до площади Волкова, а №4 от площади Карла Маркса проследуют измененным маршрутом по проспекту Ленина с разворотом на резервном кольце у ЦНТИ.

Автобусы №№12, 13, 14, 33, 53, 56, 68, 84с и 139а на участке между Октябрьской площадью и Богоявленской площадью при движении из Заволжского района поедут по улицам Победы и Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса», расположенного на проспекте Ленина у дома №20/53.

Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка автобусных маршрутов №4а и 41б).

На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина, Советской, Победы и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса», расположенной на проспекте Ленина у дома №27.

Маршруты автобусов №№21, 26, 34, 119, 121 и 124к укорачиваются до Октябрьской площади. Высадка и посадка пассажиров будут осуществляться на остановке у дома №5а по улице Победы.

Автобусы №№99, 139, 140, 140к и 143 на участке между остановками «Полиграфкомбинат» и «Октябрьская площадь» в обоих направлениях проследуют по проспекту Ленина, улицам Советской и Победы с исключением остановок «ЖК «Династия», «Проспект Толбухина», «Площадь Труда», «Площадь Юности», «Знаменская башня», «Площадь Волкова», «Красная площадь» и включением временных остановок «Дом обуви», «Магазин «Турист», «Улица Кудрявцева», «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса».

Автобусный маршрут №92 на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью будет проложен по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр «Родина», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса», расположенной на проспекте Ленина у дома №20/53. Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов №4а и 41б).

На участке между улицей Первомайской и Ярославским шинным заводом автобусы проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина, Советской с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр «Родина» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса», расположенной на проспекте Ленина у дома №27.

Автобусы №2 на участке между Ярославским шинным заводом и Богоявленской площадью проследуют по улице Советской, проспектам Ленина и Толбухина, Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Проспект Ленина», «Кинотеатр «Родина», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса», расположенной на проспекте Ленина у дома №20/53.

Остановка «Улица Комсомольская» переносится на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов №4а и 41б).

На участке между Богоявленской площадью и Ярославским шинным заводом проследуют по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Красная площадь», «Кинотеатр «Родина» и включением временных остановок «Юбилейная площадь» и «Площадь Карла Маркса», расположенных на проспекте Ленина у дома №27.

Автобусы №42, 50, 60 и 66 на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому №20/53, остановка «Улица Комсомольская» – на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов №4а и 41б).

На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы».

Автобусы №1, 71с, 94с и 97с на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района будут направлены по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому №20/53, остановка «Улица Комсомольская» – на Богоявленскую площадь к зданию Госбанка (остановка маршрутов №4а и 41б).

На участке между Богоявленской площадью и площадью Карла Маркса эти автобусы проследуют по улице Большой Октябрьской, проспектам Толбухина и Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением дополнительной остановки «Юбилейная площадь».

Автобусы №5 и №75 на участке между площадью Карла Маркса и Богоявленской площадью при движении из Ленинского района проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова» и «Улица Комсомольская». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому №20/53. На участке между улицей Первомайской и площадью Карла Маркса движение будет организовано по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина и далее по маршрутам с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы».

Автобусы №44 на участке между площадью Карла Маркса и Торговым переулком при движении из Ленинского района проследует по проспектам Ленина и Толбухина, улице Большой Октябрьской, Богоявленской площади, улице Первомайской с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь» и «Площадь Волкова». Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому №20/53. Высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Первомайская».

На участке между Торговым переулком и площадью Карла Маркса при движении в Ленинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улице Свободы, проспектам Толбухина и Ленина с исключением остановок «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская» и «Улица Победы».

Автобусы №57 на участке между Октябрьской площадью и Толбухинским мостом при движении из Дзержинского района проследует по улицам Победы, Советской, проспектам Ленина и Толбухина с исключением остановок «Улица Победы», «Улица Республиканская», «Красная площадь», «Площадь Волкова», «Улица Комсомольская», «Улица Республиканская», «Улица Чайковского», «Улица Володарского» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса», расположенной на проспекте Ленина у дома №20/53.

На участке между улицей Первомайской и Октябрьской площадью при движении в Дзержинский район маршрут пройдет по площади Волкова, улицам Свободы, Городской вал, проспекту Ленина, Советской и Победы с исключением остановки «Улица Первомайская», «Площадь Волкова», «Красная площадь», «Улица Республиканская», «Улица Победы» и включением временной остановки «Площадь Карла Маркса», расположенной на проспекте Ленина у дома №27.

Маршрут автобусов №19к укорачивается до площади Волкова. Высадка пассажиров будет осуществляться на остановке «Улица Первомайская», посадка – на остановке «Улица Комсомольская».

Автобусы №№358, 507, 518, 520, 522, 535, 536 и 537 на участке между автовокзалом и Октябрьской площадью при движении в обоих направлениях проследуют по Московскому проспекту, улицам Ямской (при движении из Ярославля), Наумова, Большой Федоровской, Толбухинскому мосту, проспектам Толбухина и Ленина, Советской, Победы с исключением остановки «Красная площадь».

Автобусы №504 и №506 на участке между площадью Карла Маркса и автовокзалом при движении из Рыбинска проследуют по проспектам Ленина и Толбухина, Толбухинскому мосту, улицам Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту. Остановка «Площадь Карла Маркса» переносится на проспект Ленина к дому №20/53.

