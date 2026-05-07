Перекрытие дорог в Ярославле на 9 мая 2026: какие улицы закроют для проезда

В Ярославле перекроют улицы 9 Мая.

В Ярославле в День Победы и накануне будут действовать ограничения для транспорта. В правительстве региона рассказали, какие улицы будут перекрыты.

С 6:00 8 мая до 24:00 9 мая закроют для проезда:

- верхний и нижний ярусы Волжской набережной,

- верхний и нижний ярусы Которосльнйо набережной,

- улицу Первомайскую – от Красной площади до Волжской набережной,

- улицу Советскую – от Красной площади до Советской площади,

- улицы Нахимсона, Кирова, Андропова, Почтовую, Кедрова, Волкова, Трефолева, Максимова, Революционную, Волжский спуск, Советский и Народный переулки, Советскую площадь, площадь Челюскинцев.

С 19 часов 8 мая и до 24 часов 9 мая к этому перечню добавится участок улицы Советской от улицы Республиканской до Советской площади.

С 05:00 до 24:00 9 мая ограничения будет действовать:

- на Волжской набережной – верхнем и нижнем ярусах,

- на Которосльной набережной – верхнем и нижнем ярусах,

- на Московском проспекте – съезде в сторону Которосльной набережной до Богоявленской площади,

- на улицах Первомайская, Нахимсона, Кирова, Андропова, площади Челюскинцев, улице Почтовой, Волжском спуске, улице Революционной, Советском переулке, Народном переулке, улицах Кедрова и Волкова, улице Советской – от улицы Победы до Красной площади, на Советской площади, улицах Трефолев и Максимова, Красном съезде, Красной площади, улицах Суркова и Флотской, Флотском спуске, улицах Кооперативной, Терешковой, Собинова, Комсомольской, Богоявленской площади,

- на проспекте Октября – от улицы Республиканской до Красной площади,

- на улице Некрасова – от улицы Республиканской до улицы Ушинского,

- на улице Свердлова – от улицы Республиканской до улицы Ушинского,

- на улице Пушкина – от улицы Республиканской до улицы Ушинского,

- на улице Свободы – от улицы Республиканской до улицы Ушинского,

- на улице Большая Октябрьская – от улицы Республиканской до улицы Ушинского,

- на улице Республиканской – от проспекта Октября до улицы Победы,

- на Мукомольном переулке.

ФОТО: правительство Ярославской области

