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Общество19 сентября 2023 10:59

«Не на том экономите, коллеги»: ярославский губернатор распорядился не отключать подсветку зданий на ночь

Губернатор Ярославской области потребовал не выключать подсветку зданий на ночь
Полина Вачнадзе
Архитектурная подсветка на здания Ярославской области должна гореть с вечера и до утра.

Архитектурная подсветка на здания Ярославской области должна гореть с вечера и до утра.

Фото: Правительство Ярославской области

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении контроля за работой подсветки исторических зданий. Регулярные проверки будут введены после жалоб жителей региона – по их словам, из-за экономии здания освещают только до 2 часов ночи, а не до утра.

- Обращаюсь к главам и собственникам зданий: не на том экономите, коллеги. Смеху больше. Это равносильно тому, чтобы и уличное освещение отключать в темное время суток, - написал в своем телеграм-канале ярославский губернатор. - Люди не в глухом лесу живут, а в яркой и красивой области.

Напротив каждого освещенного здания установят камеры с выводом картинки в ситуационный центр. Специалисты в любую минуту смогут проверить, горит свет или собственник вновь решил сэкономить.

Сейчас освещены 29 объектов по всей области. Осенью и зимой подсветка будет включаться раньше.

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