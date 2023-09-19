«Не на том экономите, коллеги»: ярославский губернатор распорядился не отключать подсветку зданий на ночь

Архитектурная подсветка на здания Ярославской области должна гореть с вечера и до утра. Фото: Правительство Ярославской области

Глава Ярославской области Михаил Евраев сообщил о введении контроля за работой подсветки исторических зданий. Регулярные проверки будут введены после жалоб жителей региона – по их словам, из-за экономии здания освещают только до 2 часов ночи, а не до утра.

- Обращаюсь к главам и собственникам зданий: не на том экономите, коллеги. Смеху больше. Это равносильно тому, чтобы и уличное освещение отключать в темное время суток, - написал в своем телеграм-канале ярославский губернатор. - Люди не в глухом лесу живут, а в яркой и красивой области.

Напротив каждого освещенного здания установят камеры с выводом картинки в ситуационный центр. Специалисты в любую минуту смогут проверить, горит свет или собственник вновь решил сэкономить.

Сейчас освещены 29 объектов по всей области. Осенью и зимой подсветка будет включаться раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мэрии Ярославля рассказали, кто будет платить за подсветку города

На закупку и монтаж оборудования выделено 300 миллионов рублей (подробнее)