В мэрии Ярославля рассказали, кто будет платить за подсветку города

На закупку и монтаж оборудования выделено 300 миллионов рублей Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на 60 зданиях установили подсветку. Среди них – храмы, жилые дома, учреждения и памятники.

Освещение сделано везде разное, учитывая архитектуру объектов. Речной вокзал и здание Ярославской областной Думы украшает контурная подсветка по карнизу крыш. Храмы подсвечиваются полностью. А вот на Октябрьском мосту подсветку будут устанавливать в два этапа — в этом году световое оборудование монтируют на опорах, а в следующем — на самом мосту.

— Работа подсветки будет синхронизирована с включением уличного освещения. На закупку оборудования и его монтаж выделено порядка 300 миллионов рублей. Затем оборудование передадут на баланс собственников объектов. Они же будут оплачивать расходы на электроосвещение. Все оборудование энергосберегающее, так что расходы не будут значимыми, — рассказал заместитель мэра по взаимодействию с органами власти и информатизации Евгений Чуркин. — Например, на храме Зосимы и Савватия в Тверицах энергопотребление эквивалентно работе трех чайников или утюгов.

Сейчас работы выполнены на 70%, в течение месяца они будут завершены.