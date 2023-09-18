Волжский мост в Рыбинске закроют для проезда на шесть ночей

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда на шесть ночей с 24 сентября. Фото: Администрация Рыбинска

Волжский мост в Рыбинске вновь закроют для проезда на шесть ночей. Ограничения будут действовать с 00:10 до 05:00 с 24 по 29 сентября.

- Пешеходное движение по тротуару останется открытым, - уточнили администрации Рыбинска.

По ночам компания-подрядчик «ЕКС» будет работать на седьмом пролетном строении моста. Вывоз строительного мусора и завоз материалов также планируют делать по ночам.

С 30 сентября по 4 октября Волжский мост закроют для проезда. Сначала рабочие зальют бетон, а потом дадут ему время, чтобы набрать прочность.

На это время необходимо устранить нагрузку на бетон во избежание появления микротрещин, которые опасны для мостового бетона и впоследствии могут привести к его разрушению, - пояснил начальник управления строительства Рыбинска Владимир Бердников.