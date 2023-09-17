Завкафедрой инфекционных болезней ЯГМУ Иван Ситников: "Современной медицине надо быть готовой к новой пандемии"

В некоторые странах грипп в текущем году пришел очень рано. Фото: Ксения Высотина

Как противостоять новым вызовам респираторных вирусных инфекций обсудили в Ярославском государственном медицинском университете. ЯГМУ стал организатором форума "Школа респираторной медицины", в котором приняли участие более 300 врачей и ученых: терапевты, инфекционисты, педиатры, гастроэнтерологи, врачи общей практики. В Ярославль приехали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани.

По данным участников научно-практической конференции, около 80% всех заболеваний, с которыми сейчас приходится сталкиваться терапевтам - это болезни органов дыхания.

- Отмечено, что в некоторые странах грипп в текущем году пришел очень рано, а его клиническая картина представлена лихорадкой, насморком, фарингитом, бронхитом и пневмонией. Обсудили профилактику и лечение респираторных инфекций, антимикробную терапию при лечении COVID-19, проанализировали новые возможности для лечения пневмонии и бронхита у детей и взрослых, - рассказали организаторы.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций, главный детский инфекционист Ярославской области Иван Ситников проанализировал уроки трагической пандемии гриппа «испанки» в 1918-1920 годах. Первый смертельный случай болезни был зафиксирован в марте 1918 года в США, за два года в мире умерло около 100 миллионов человек. Точной медицинской статистики о жертвах пандемии "испанского гриппа" 20-х годов 20 века в нашей стране из-за революции и гражданской войны не было, но современные исследования говорят, что эпидемия унесла около 4,7 миллионов жизней в Советской России.

- Штамм "испанского" - самое действенное биологическое оружие из числа доселе известных, с которым столкнулось человечество, - считает Иван Ситников. - Современной медицине надо быть готовой к новой пандемии, подъему заболеваемости в осенний респираторный сезон и вырабатывать эффективные меры профилактики и лечения ОРВИ.

О новых клинических рекомендациях по лечению ОРВИ и о направлениях антимикробной терапии при нетяжелых внебольничных пневмониях рассказал президент Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины, главный пульмонолог МО РФ Андрей Зайцев.

Участники конференции обсудили советы отоларингологов по подготовке к "респираторной осени", особенности антибактериальной терапии острого и хронического бронхита и связи желудочно-кишечного тракта и иммунитета при ОРВИ, а также современные клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей.