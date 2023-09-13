В Иванове 78-летний водитель потерял контроль над машиной и сбил двух пешеходов

Днем 13 сентября в Иванове под колеса «Тойоты Аурис» попали два парня. ФОТО: УМВД по Ивановской области

Днем 13 сентября в Иванове под колеса «Тойоты Аурис» попали два парня. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, 78-летний водитель иномарки потерял управление над машиной.

- Мужчина ехал по Шереметевскому проспекту к вокзалу. В какой-то момент он свернул налево, пересек двойную сплошную разметку, через встречку выехал на тротуар, вкатился в междомовой проезд, сбил двух молодых людей, после чего врезался в припаркованный «Фольксваген», - рассказали о траектории движения автомобиля в полиции.

Удар по «Фольксвагену» был такой силы, что иномарка сдвинулась с места и погнула металлический забор.

Вместе с парнями находилась девушка, но она вовремя заметила несущуюся машину и сумела отскочить в сторону. Ее спутники это сделать не успели. Молодые люди госпитализированы с больницу. Какие травмы они получили, еще уточняется.

По данным областного УМВД, 78-летний водитель «Тойоты» и женщина-пассажир автомобиля не пострадали.

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