В Иванове легковушка врезалась в пятиэтажный дом - погибли четыре человека

В Иванове произошло смертельное ДТП. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

В Иванове сегодня, 9 сентября, вечером произошло смертельное ДТП.

Водитель, который был за рулем машины «Черри Тигго», выезжал из переулка Меланжистов на улицу Куконковых. По всей видимости, скорость у него сразу была запредельной, так как при повороте он не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Машина врезалась в пятиэтажку. Удар был настолько сильным, что передний бампер превратился в груду металла.

Машина врезалась в пятиэтажку. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

В аварии практически мгновенно погибли четыре человека, которые находились в иномарке - мужчины 44 и 49 лет, а также двое - 45-летних. В больнице находится 39-летний пострадавший из этой машины.

Сам автомобиль оказался практически новым - 2023 года выпуска.

- На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области.