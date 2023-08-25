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Иваново25 августа 2023 8:04

Житель Ивановской области пытался ночью поджечь дом с жильцами

Житель Кинешмы Ивановской области собирался спалить дом, пока жильцы спали
Полина Вачнадзе
Житель Ивановской области пытался сжечь дом вместе со спящими жильцами.

Житель Ивановской области пытался сжечь дом вместе со спящими жильцами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Ивановской области задержан за попытку поджечь двухэтажный жилой дом. Странная идея пришла в голову жителю Кинешмы в ночь с 23 на 24 августа. Пока все жильцы двухэтажки спали, он разлил на лестничной клетке горючую жидкость, подпалил ее и сбежал. К счастью, пламя потухло само по себе и жители дома даже не поняли, что им грозила серьезная опасность. Следы от пожара они заметили только утром и обратились в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он успел покинуть территорию области, но оперативники сумели установить его место нахождение и задержали. Мужчина уже передан следственным органам, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сейчас с мужчиной работают следователи регионального СК. Мотивы, по которым он решил спалить дом и соседей, устанавливаются.

Информация будет обновляться.

Происшествия: ЧП