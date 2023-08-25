Житель Ивановской области пытался ночью поджечь дом с жильцами

Житель Ивановской области пытался сжечь дом вместе со спящими жильцами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Ивановской области задержан за попытку поджечь двухэтажный жилой дом. Странная идея пришла в голову жителю Кинешмы в ночь с 23 на 24 августа. Пока все жильцы двухэтажки спали, он разлил на лестничной клетке горючую жидкость, подпалил ее и сбежал. К счастью, пламя потухло само по себе и жители дома даже не поняли, что им грозила серьезная опасность. Следы от пожара они заметили только утром и обратились в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Он успел покинуть территорию области, но оперативники сумели установить его место нахождение и задержали. Мужчина уже передан следственным органам, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Сейчас с мужчиной работают следователи регионального СК. Мотивы, по которым он решил спалить дом и соседей, устанавливаются.

Информация будет обновляться.