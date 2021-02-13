В Ярославле продают местный "Мордер" на Октябрьской площади

В Ярославле выставили на продажу недостроенную многоэтажку на Октябрьской площади. Начальная цена 15-этажного здания, которое начали строить около 10 лет назад, - 476,6 миллиона рублей. Заявки от возможных покупателей принимают до 22 марта, торги назначены на 25 марта.

Кстати, не так давно мэр Ярославля Владимир Волков говорил, что многоэтажка, которое в народе получила название "Мордер" все же будет достроена. Правда, чтобы продолжить строительство, владельцу нужно было снести несколько этаже - в зоне ЮНЕСКО здания не могут быть выше 10 этажей. Однако собственник свои обещания привести постройку в нормативное состояния не исполнил. В итоге по решению арбитражного суда недострой перешел в ведение города, который решил распорядиться им таким образом.