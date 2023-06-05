Помимо многоэтажек, планируется создать инфраструктуру. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" Вконтакте

Во Фрунзенском районе Ярославля снесли стадион «Локомотив». Об этом местные жители написали в соцсетях. Ранее по сносу этого стадиона проводилось несколько публичных слушаний.

На месте «Локомотива» собственник стадиона Роман Емельянов будет строить жилой комплекс с инфраструктурой. Известно, что помимо самих многоэтажек, планируется построить детский сад, спортивную площадку, а также игровую зону.

В прошлом году на публичных слушаниях большинство жителей выступили с обращением о необходимости снести стадион и благоустроить территорию. Но некоторые все-таки были против.

- Только после того, как будет создана вся необходимая социальная сфера, планируется начать строительство жилых домов, - отметила представитель собственника территории Дарья Рудницкая.