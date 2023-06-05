Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июня 2023 9:00

Во Фрунзенском районе Ярославля снесли стадион «Локомотив»

На его месте построят жилой комплекс
Анастасия ГОЛУБЕВА
Помимо многоэтажек, планируется создать инфраструктуру. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" Вконтакте

Помимо многоэтажек, планируется создать инфраструктуру. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" Вконтакте

Во Фрунзенском районе Ярославля снесли стадион «Локомотив». Об этом местные жители написали в соцсетях. Ранее по сносу этого стадиона проводилось несколько публичных слушаний.

На месте «Локомотива» собственник стадиона Роман Емельянов будет строить жилой комплекс с инфраструктурой. Известно, что помимо самих многоэтажек, планируется построить детский сад, спортивную площадку, а также игровую зону.

В прошлом году на публичных слушаниях большинство жителей выступили с обращением о необходимости снести стадион и благоустроить территорию. Но некоторые все-таки были против.

- Только после того, как будет создана вся необходимая социальная сфера, планируется начать строительство жилых домов, - отметила представитель собственника территории Дарья Рудницкая.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ