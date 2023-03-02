В Ярославле бизнес-омбудсмен прокомментировал планируемую застройку заброшенного стадиона «Локомотив»

Заброшенный стадион "Локомотив" Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле на Суздальском шоссе стадион «Локомотив» заброшен уже больше 15 лет. Его давно не используют по назначению, не ремонтируют и, по всей видимости, не собираются восстанавливать. Наоборот – на месте старейшего стадиона его собственник собирается строить жилой комплекс.

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову обратился владелец заброшенного стадиона «Локомотив» с просьбой помочь в изменении зонирования участков на этой территории. Роман Емельянов выкупил этот стадион у «РЖД» на открытом аукционе и планирует построить там жилой комплекс со всей необходимой инфраструктурой. Для этого в Генеральный план города нужно внести изменения.

В июне 2022 года по этой теме проходили публичные слушания, у местных жителей было много вопросов по поводу застройки, однако, большая часть проголосовала за, но были и те, кто категорически против возведения многоэтажек на месте стадиона.

Нам удалось поговорить с местной жительницей Людмилой, которая прямо перед разговором очень активно каталась по этому стадиону на лыжах.

- Я, можно сказать, выросла на этом стадионе, поэтому, конечно, отношусь отрицательно к происходящему. Здесь вообще нет парков, вокруг строятся многоэтажные дома, а места для отдыха нет. На этом стадионе сейчас постоянно мамы с колясками и детьми гуляют, потому что пойти больше некуда, - поделилась Людмила. – Нам нужен здесь именно участок, где можно гулять, заниматься спортом, тем более, что рядом ХК «Локомотив».

По ее словам, раньше, когда в районе проживало много работников железной дороги, к которым относилась и сама Людмила, на стадионе проходили всевозможные праздники – и культурные, и спортивные. Местные жители занимались здесь теннисом и легкой атлетикой. Стадион на Суздальском шоссе, как говорит Людмила, забросили, когда на проспекте Фрунзе построили новый стадион и хоккейный клуб, для «РЖД» содержать два спортивных пространства оказалось достаточно накладно, поэтому первый стадион около 10 лет пытались продать или сдать в аренду, но тогда ничего не вышло.

Трибуны стадиона и то, что скрывается под ними - находятся в аварийном состоянии Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Известно, что помимо самих многоэтажек, планируется построить детский сад, спортивную площадку, а также игровую зону. С одной стороны, такая инфраструктура может быть полезной для местных жителей, но с другой – хватит ли места на этих площадках для всего района?

Как уточнил бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров, собственник стадиона Роман Емельянов направил гарантийный письма в адрес органов власти о том, что доступ всех желающих к новым спортивным площадкам и парковой зоне не будет закрыт.

Повторные публичные слушания по вопросу застройки бывшего стадиона «Локомотив» планируются в марте.

- Решение об утверждении документации будет приниматься мэрией города Ярославля по итогам проведения общественных обсуждений. Разрабатываемая документация станет обоснованием возможности размещения многоквартирной застройки и определения соответствующего зонирования в Генеральном плане города Ярославля и Правилах землепользования и застройки города Ярославля. Документация по планировке территории вступит в силу только после внесения изменений в Генеральный план города Ярославля и Правила землепользования и настройки города Ярославля, для чего в нормативном правовом акте об утверждении документации предусматривается отлагательная норма вступления ее в силу, - сообщили в мэрии города.

Внешний вид трибун стадиона сзади Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Также Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров уточнил, что на встрече, которая прошла вчера, 1 марта, представители мэрии, к сожалению, отсутствовали, и их позиция пока неизвестна.

- От прокуратуры мы услышали, что они каких-либо нарушений в действиях предпринимателя и мэрии не видят. Самое главное, чтобы при изменении зонирования спорной территории строго соблюдалось градостроительное законодательство. Мы в свою очередь, планируем делать запрос в мэрию: пока не услышишь аргументы второй стороны, делать какие-то выводы трудно, - подчеркнул бизнес-омбудсмен.