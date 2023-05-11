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Общество11 мая 2023 8:54

В мэрии Ярославля рассказали, что планируют построить на месте старейшего стадиона города «Локомотив»

На стадионе идет демонтаж трибун
Полина Вачнадзе
Владелец территории обещает начать строительство домов только после того, как наладит соцсферу.

Владелец территории обещает начать строительство домов только после того, как наладит соцсферу.

Фото: Мэрия Ярославля

На стадионе «Локомотив» на Суздальском шоссе Ярославля идет демонтаж трибун и благоустройство территории. Комиссия из мэрии проверила ход работ.

Территория полуразвалившегося стадиона находится в частной собственности: до 2020 года она принадлежала РЖД, после – частному лицу. Застройщик просил всю территорию спортивного объекта перевести в жилую зону, но было принято решение часть участка оставить под социальную инфраструктуру. Поэтому на месте бывшего стадиона появятся не только многоэтажные дома, но и спортивные и детские площадки, воркаут, площадка для людей с ограниченными возможностями и парк.

- Также подразумевается передача земли городу под строительство детского сада. После того, как проект будет полностью разработан, его еще раз рассмотрим на общественном слушании, - сказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Александр Черневский.

В прошлом году на публичных слушаниях большинство жителей выступили с обращением о необходимости снести стадион и благоустроить территорию.

- Только после того, как будет создана вся необходимая социальная сфера, планируется начать строительство жилых домов, - отметила представитель собственника территории Дарья Рудницкая.

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