В мэрии Ярославля рассказали, что планируют построить на месте старейшего стадиона города «Локомотив»

Владелец территории обещает начать строительство домов только после того, как наладит соцсферу. Фото: Мэрия Ярославля

На стадионе «Локомотив» на Суздальском шоссе Ярославля идет демонтаж трибун и благоустройство территории. Комиссия из мэрии проверила ход работ.

Территория полуразвалившегося стадиона находится в частной собственности: до 2020 года она принадлежала РЖД, после – частному лицу. Застройщик просил всю территорию спортивного объекта перевести в жилую зону, но было принято решение часть участка оставить под социальную инфраструктуру. Поэтому на месте бывшего стадиона появятся не только многоэтажные дома, но и спортивные и детские площадки, воркаут, площадка для людей с ограниченными возможностями и парк.

- Также подразумевается передача земли городу под строительство детского сада. После того, как проект будет полностью разработан, его еще раз рассмотрим на общественном слушании, - сказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Александр Черневский.

В прошлом году на публичных слушаниях большинство жителей выступили с обращением о необходимости снести стадион и благоустроить территорию.

- Только после того, как будет создана вся необходимая социальная сфера, планируется начать строительство жилых домов, - отметила представитель собственника территории Дарья Рудницкая.

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