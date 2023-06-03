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Общество3 июня 2023 18:17

Между Ярославлем и Минском планируют наладить авиасообщение

Маршрут должен быть востребован и в туристической сфере, и в сфере бизнеса
Полина Вачнадзе
Из Ярославля в Минск и обратно в ближайшее время, возможно, будут летать самолеты.

Из Ярославля в Минск и обратно в ближайшее время, возможно, будут летать самолеты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ярославля в Минск и обратно в ближайшее время, возможно, будут летать самолеты. Вероятность запуска рейсов по такому маршруту рассматривают правительство Ярославской области, правительство Белоруссии и авиакомпании.

Стороны уверены, что маршрут будет востребован и у туристов, и у предпринимателей, так как Ярославский регион и республика довольно плотно взаимодействуют друг с другом.

– Мы будем прорабатывать запуск прямых рейсов в Минск с авиакомпаниями, – сказал губернатор области Михаил Евраев. – Мы договорились с министром промышленности Белоруссии проработать вопрос в максимально короткие сроки. Ярославский аэропорт имеет статус международного, поэтому ничто не мешает реализации наших планов.

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