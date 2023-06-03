Между Ярославлем и Минском планируют наладить авиасообщение

Из Ярославля в Минск и обратно в ближайшее время, возможно, будут летать самолеты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Ярославля в Минск и обратно в ближайшее время, возможно, будут летать самолеты. Вероятность запуска рейсов по такому маршруту рассматривают правительство Ярославской области, правительство Белоруссии и авиакомпании.

Стороны уверены, что маршрут будет востребован и у туристов, и у предпринимателей, так как Ярославский регион и республика довольно плотно взаимодействуют друг с другом.

– Мы будем прорабатывать запуск прямых рейсов в Минск с авиакомпаниями, – сказал губернатор области Михаил Евраев. – Мы договорились с министром промышленности Белоруссии проработать вопрос в максимально короткие сроки. Ярославский аэропорт имеет статус международного, поэтому ничто не мешает реализации наших планов.