Товарооборот между Ярославской области и Республикой Беларусь может увеличиться вдвое

С ярославской стороны есть спрос на сельхозтехнику, с белорусской – предложения о работе в транспортной и строительной сферах. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожник обсудили активизацию сотрудничества региона и страны.

С ярославской стороны есть спрос на сельхозтехнику, а с белорусской – предложения о работе в транспортной и строительной сферах. По оценке Михаила Евраева, товарооборот можно увеличить в два раза.

- Мы знаем, что правительство Ярославской области будет выходить на закупку электробусов – мы бы хотели поучаствовать в этом конкурсе. Готовы на равных конкурировать с другими производителями. У нас есть два предприятия по электробусам, рассмотрим любое ваше техническое задание. Также готовы предложить наши трамваи, можем разработать бренд именно под регион, с отражением его истории, - предложил Александр Рогожник.

Республика на протяжении многих лет остается основным потребителем продукции предприятий Ярославской области. По данным таможенной статистики, в 2021 году объем товарооборота сторон составил 204,5 миллиона долларов и увеличился по сравнению с 2020 годом на 30%.