В Гостином дворе Рыбинска пройдет диджей-сет

3 июня в Рыбинске прозвучит «звуковой портрет» города. ФОТО: группа " Балкон Сет" ВКонтакте

3 июня в Красном гостином дворе Рыбинска прозвучит «звуковой портрет» города. В рамках проекта «Посмотри наверх! Балкон.сет» здесь выступят диджей MELO MAN и Митя Кузнецов – фолк-исполнитель, композитор, организатор культурных событий, автор проекта «Музей живой старинной вывески Рыбинска», который изменил центр города.

- Проект «Посмотри наверх! Балкон.сет» - это целая музыкальная лаборатория, которая с мая по август прозвучит в девяти городах региона: Ярославле, Рыбинске, Гаврилов-Яме, Мышкине, Угличе, Данилове, Ростове, Тутаеве, Переславле-Залесском. Центральное событие проекта - диджей-сет на балконе одного из знаковых зданий. Вместе с ди-джеем будут выступать в творческой коллаборации молодые местные музыканты, играющие аутентичную музыку. Вместе они представят «звуковой портрет» города, - рассказали организаторы.

Также в Гостином дворе пройдет благотворительная акция в помощь животным. В 19:30 начнется творческая встреча с Митей Кузнецовым, а в 20:00 зазвучит музыка.

Первый диджей-сет проекта прошел 11 мая в Ярославле на балконе Волковского театра. Выступили диджей MELO MAN и ярославский музыкант-мультиинструменталист Алексей Головицын.

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