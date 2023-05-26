В суде решается вопрос о заключении под стражу экс-директора департамента транспорта Ярославской области

Татьяна Черемных в суде. Скриншот с видео, Ярославский областной суд

Бывший директор ярославского департамента транспорта Татьяна Черемных прибыла в Кировский районный суд. Здесь решается вопрос о ее заключении под стражу.

- Поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Татьяны Черемных меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Сторона защиты просит избрать более мягкую меру пресечения – домашний арест.

Татьяне Черемных предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере. С занимаемой должности чиновница уволена.

Судебное заседание началось.