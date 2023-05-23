В Костромской области выявлен птичий грипп

В Костромской области выявлены три случая гриппа птиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Костромской области выявлены три случая гриппа птиц: два в Костроме и один – в Нерехте. По словам специалистов, заболевание в регион занесли перелетные птицы, которые вернулись с мест зимовки – с Черного и Каспийского морей, стран Европы и Африки.

- Вирус относительно безопасен для человека, однако, люди являются переносчиками инфекции, что может способствовать быстрому распространению заболевания, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Губернатор Сергей Ситников поручил департаменту АПК принять меры для предотвращения заноса гриппа птиц на предприятия.

- Наши действия должны соответствовать имеющимся рискам и опасностям. В этой связи прошу досконально проработать все вопросы с птицеводами, чтобы не допустить переноса вируса на предприятия, вплоть до введения специальных карантинных мероприятий по персоналу. В последние годы мы с вами видели, к чему приводят такие болезни. Огромные экономические потери. Поэтому все возможные меры должны быть приняты. С этого дня переходите в режим постоянного контроля за работой птицеводов, - сказал глава региона.

В регионе уже действует ряд ограничений. Например, на территории очагов ограничен доступ к водоему, где были обнаружены павшие чайки. В радиусе 500 метров установлен карантин. В радиусе 10 километров действуют запреты на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовку и вывоз кормов, выгульное содержание птиц. Запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением птиц и животных. Ветеринарная служба области провела дезинфекцию на месте обнаружения птиц. Проводятся обходы домохозяйств, усилен мониторинг территорий на предмет обнаружения павших птиц.

Жителей Костромской области просят незамедлительно сообщать обо всех случаях заболевания и падежа птиц специалистам госветслужбы по месту жительства или по телефону «горячей линии» 8 (4942) 55-32-02.

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