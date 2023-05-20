Опубликована программа акции «Ночь музеев» в Ярославской области

Музейные комплексы региона тоже поддержали акцию "Ночь музеев" ФОТО: музей-заповедник "Ростовский кремль"

20 мая Ярославская область присоединится к акции «Ночь музеев». Тема этого года – «История и истории». О том, какие мероприятия подготовили музеи Ярославля, можно прочитать здесь.

Музейные комплексы региона тоже поддержали акцию «Ночь музеев». Например, Ростовский музей-заповедник предлагает широкий выбор активностей. 20 мая единственный раз в году можно поздним вечером прогуляться по кремлю, Митрополичьему саду и крепостной стене, увидеть ночной Ростов с высоты 24 метров, поднявшись на смотровую башню. В «Белой палате» в рамках акции пройдет лекция на тему «История и истории». На территории кремля проведут мастер-классы по росписи тканей, в течение всего вечера гостей ждут концерты колокольных звонов. В завершение программы пройдет акция «Огни на пруду». После нее все желающие смогут бесплатно посмотреть комедию «Старики-разбойники». Чтобы ничего не пропустить, обратите внимание на расписание:

- 18.00-20.00 – открытое посещение всех помещений кремля и крепостных стен; - 18.00; 19.00; 20.00 – концерт колокольных звонов; - 17.00-19.00 – детские подвижные игры и викторины; - 17.00-19.00 – мастер-класс «Роспись по ткани»; - 17.00-17.30 – лекция «История и истории» к 140-летию музея; - 17.30-18.30 – концерт учащихся Детской школы искусств; - 19.00 – концерт кавер-группы «THE BEATELLS»; - 20.30 – акция «Огни на пруду»; - 20.30-22.00 – показ фильма «Старики-разбойники».

Рыбинский музей-заповедник представляет несколько вариантов активностей на выбор. Можно заранее записаться на одну пешеходных экскурсий, которые начнутся в 18:00. В основном здании музея с 18:00 до 23:00 будут проводить квест-викторину, семейные флешмобы, дегустацию в кафе «Золотая рыбка». Также до 20:00 гостей ждут на бесплатных выставках с мастер-классами по роспись по дереву, кружевоплетению, изготовлению кукол. В 19:00 в дворянской гостиной музея можно поиграть в фанты и посмотреть выступление фокусника. В это же время на Мучном гостином дворе пройдет детская программа и несколько интерактивных экскурсий. А в музее Мологского края весь вечер будет работать беспроигрышная лотерея.

Угличский музей проведет для гостей интерактивную программу «Мы все учились», в ходе которой участники почувствуют себя школьниками разных эпох российской истории: от дореволюционных церковно-приходских школ до советских училищ. Вход свободный, начало в 19:00 в Красной гостиной Угличского музея.

В Переславле все мероприятия в рамках «Ночи музеев» пройдут на индустриальной площадке музея-заповедника. Программа под названием «ЛИТоСФЕРА» начнется еще днем. В 13:00 пройдет концерт, начнут действовать выставки, мастер-классы и шоу. В 15:00 Пушкинский музыкальный театр покажет спектакль для детей «Котенок по имени Гав». Вечерняя часть акции стартует в 21:00: сначала будет проведена концертная программа с участием ярославской эстрадной группы, а также скрипичного шоу из Москвы. Затем пройдет несколько сеансов «Тесла-шоу», а в 22:30 начнет работу кинотеатр под открытым небом. Большая часть программы – бесплатная.

В Гаврилов-Ямском музее «Ямщика» тоже подготовили несколько мероприятий. Начнется акция в 17:00 и продлится до 21:00. В течение этого времени будут работать открытые экспозиции, выставки и интерактивные программы для посетителей. В 17:30 здесь пройдет встреча с историком-краеведом С.И. Киселевым, тогда же начнут работать мастер-классы по изготовлению сувениров, а также аудио-площадка «Послушаем историю».