«Ночь музеев-2023» в Ярославле: программа акции

В Ярославле 20 мая пройдет "Ночь музеев". ФОТО: Ярославский художественный музей

20 мая, в субботу, в Ярославле пройдет ставшая уже традиционной акция «Ночь музеев». В этот день многие музеи города будут работать допоздна. КП-Ярославль подготовил подборку самых интересных мероприятий.

Ярославский музей-заповедник

С 20:00 и до полуночи гостей музея ждет «Ночь истории». Вход на территорию музея свободный, как и многие развлечения. Но некоторые мероприятия платные, какие именно – можно узнать на сайте музея.

- На бесплатные программы, где есть ограничение по вместимости на сеанс, группы будут набираться в порядке живой очереди перед началом сеанса. Предварительной записи не будет, отнеситесь к этому с пониманием и проявите уважение ко всем участникам, - предупредили в музее.

Для самых маленьких

- 20:15, 21:15, 22:15 «Истории из леса». Детский спектакль, 3+

- 20:15, 21:15, 22:15 «Кто чем поет». Интерактивная программа и мастер-класс, 6+

- 20:00 – 23:45 «Бумажные истории». Мастер-классы. 6+

- 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Детское путешествие-квест «Культурные истории». 0+

- 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15 Интерактивная музыкальная программа «Как Петрушка песни пел». 0+

Для всех

- 20:00–21:30 Лингвотир. Интеллектуальная забава, 6+

- 20:30, 21:30, 22:30 «История одного шедевра» Авторский рассказ Елены Федорычевой (150 руб.). 12+

- 20:30, 21:30, 22:30 Викторина «Своя игра». 6

- 20:15–23:45 Интеллектуальный квест «Сказ об экспонатах» 12+

- 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45 «История увиденная из башни» с Михаилом Кербиковым и Алексеем Зубатенко 12+

- 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45 «33 метра над уровнем неба». Смотровая площадка. 16+

- 20:15, 21:00, 21:45, 22:30 Музыкальная встреча и история от настоящей пряхи «ПРО прялки». 12+

- 20:00-23:45 выставка «Чудо Преображения. Кижи». Истории от куратора 6+

- 20:15, 21:00, 21:45, 22:30, 23:15 «Сказ о сладостях» мастер-класс по росписи пряника 0+

- 20:00-23:45 выставка «Секрет шкатулки». Истории от куратора 6+

- 20:00-22:00 концерт «Фолк/Ретро/Джаз storries» 0+

- 22:00-23:00 концерт музыкальной группы «КУКУБАРИТОН» (г. Москва) 6+

- 23:00-23:50 Концерт джаз-рок квартета «СольНефть» 6+

- 22:30–23:30 программа «Копилка фокусов» 0+

- 20:00, 23:55 Колокольные звоны 0+

- 20:00-00:00 Фотозона «Волшебный лес» 0+

- 20:00–00:00 «История ярославского «Космоса». Презентация 0+

- 00:00 Салют на набережной Которосли. 0+

Ярославский художественный музей

«Ночь музеев» здесь начнется в 19:00 сразу на трех площадках Губернаторского дома. Участники разделятся на три группы, после посещения каждой площадки их ждет музыкальная викторина.

Арт-квиз «Академики» расскажет об истории главной «кузницы кадров» русских живописцев в 18-начале 20 веков – Императорской Академии художеств. Гости «Ночи музеев» узнают, чему и как учили студентов, сколько длилось обучение, как выглядела дипломная работа и кто сумел дослужиться до звания академика.

На арт-квизе «Русские римляне» пойдет речь о продолжении обучения лучших выпускников Академии художеств в солнечной Италии. Гостям расскажут, что нужно было сделать, чтобы стать «пенсионером» в 25 лет и отправиться в Рим за казенный счет, как создать шедевр в Италии и получить звание академика в России?

Арт-медиация «Азбука бубновых валетов» будет посвящен итальянскому языку.

Уточняйте стоимость участия на сайте музея.

Музей истории города Ярославля

Здесь «Ночь музеев» начнется в 20:00 и продолжится до 00:30.

- В субботу перенесемся в удивительное время открытий и познаний - детство: старинное, купеческое, сказочное, мастеровое, советское. На ежегодной акции в музее: живая музыка и вокал, театрализация, мастер-класс, посещение выставок, веселые игры и лотерея, - рассказали организаторы.

Посещение акции будет организовано по сеансам, подробности – на сайте музея.

Музей истории ярославского Шинного завода

В музее завода акция начнется в 18:00. Гостей ждут тематический квест с химическими и физическими опытами, любимыми фильмами и песнями, гастрономическими открытиями. Запланировано проведение шоу мыльных пузырей для маленьких участников «Ночи музеев», акция завершится в 21:30 масштабным световым представлением.