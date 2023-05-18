В Костроме на время акции «Ночь музеев» запретят проезд транспорта

Центр Костромы 20 мая закроют для проезда транспорта. ФОТО: администрация Костромы

20 мая Кострома присоединится к акции «Ночь музеев». Большая часть событий пройдет в центре города, поэтому, для обеспечения безопасности их участников, принято решение закрыть ряд улиц для проезда всех видов транспорта.

С 17:00 до 23:00 20 мая движение перекроют на участке проспекта Мира - от улицы Князева до площади Сусанинской по направлению к центру. Также будет прекращено движение транспорта на площади Сусанинской в районе пересечения с улицами Симановского и Ленина, а также проспектом Мира. В это же время движение на улицах Симановского и Ленина в пределах первого полукольца будет двусторонним.

С 8:00 до 23:00 запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке:

- проспекта Мира от улицы Князева до площади Сусанинской (по нечетной стороне);

- улице Симановского от площади Сусанинской до улицы Пятницкой (по нечетной стороне);

- улице Ленина от улицы Пятницкой до площади Сусанинской (по нечетной стороне).