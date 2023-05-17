«Ночь музеев» в Костроме-2023: программа праздника

В Костроме пройдет "Ночь музеев". ФОТО: Костромской музей-заповедник

20 мая в Костромском музее-заповеднике пройдет акция «Ночь музеев». Гостей приглашают посетить семь интересных локаций, которые будут работать допоздна.

- Состоится огромное количество разнообразных мероприятий: экскурсий, интерактивов, спектаклей, концертов, мастер-классов, квестов и игр, - обещают организаторы.

Открытие «Ночи музеев» пройдет в 19:30 на Аллее Культуры, напротив здания дворянского собрания.

С 19:00 до 23:00 мероприятия пройдут:

- в Дворянском собрании на проспекте Мира,7,

- в Романовском музей на проспекте Мира,5,

- в Музее истории Костромского края на улице Дзержинского, 9Б,

- в Военно-историческом отделе здания Гаупвахты на улице Ленина,1/2,

- в отделе природы на улице Молочная гора,3,

- в Картинной галерее на улице Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3.

С 19:00 до 23:00 гостей ждут в архитектурно-этнографическом отделе «Костромская слобода».

В большую часть зданий вход сделают свободным: бесплатным и без предварительной регистрации. Платным сделают вход в Романовский музей, на территорию «Костромской слободы» и в Картинную галерею в Рыбных рядах.