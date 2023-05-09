В Ярославле снесли историческое здание

Дом на Пятницкой разрушили. ФОТО: страница Ольги Мазановой ВКонтакте

В майские праздники Ярославль лишился исторического здания. Подобная история 23 февраля произошла в Рыбинске, теперь повторилась в областном центре. Деревянный дом на улице Пятницкой 1917 года постройки снесли.

Ярославцы забили тревогу в начале мая, когда увидели технику и рабочих рядом с особняком. Но всех успокоили, сообщив, что речь идет только о ремонте. Одна, чем дальше продвигался этот "ремонт", тем становилось понятнее, что од дома скоро ничего не останется.

- Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области 2 мая 2023 года вручил собственнику письменное предписание о необходимости остановить демонтаж. Тем не менее, пользуясь выходными и праздниками, собственник в нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия , продолжил работы по разборке дома, - говорит градозащитник Ольга Мазанова.

И довел их до конца.

- Я выехал на место, посмотреть, как обстоят дела. Дома уже не застал….лишь его руины. Я знаю, что старинные деревянные дома и церкви разбирают и переносят в другое место. Но, судя по всему, остатки этого дома уйдут на свалку. Очень печально, - пишет на своей странице ВКонтакте ярославский блогер Данила Грибов.

Объектом культурного наследия дом на Пятницкой,4 не был, но являлся историческим зданием. Ольга Мазанова уже направила обращение в полицию по факту сноса особняка.