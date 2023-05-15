Муж блогера из Ярославля Елены Блиновской стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Блиновскому. ФОТО: соцсети

В конце апреля блогеру из Ярославля, «королеве марафонов» Елене Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Блиновская задолжала государству более 918 миллионов рублей, при этом часть своего незаконного дохода она пыталась легализовать при помощи ряда финансовых операций.

Сегодня, 15 мая, Следственный комитет России предъявил обвинение супругу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому. СК считает, что он причастен к совершению таких преступлений, как пособничество в уклонении физлица от уплаты налогов в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

- По данным следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети «Интернет», используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц, - сообщает пресс-служба СК России.

В ближайшее время для Алексея Блиновского будут избрана мера пресечения. Не исключено, что он так же, как и его жена отправится под домашний арест.

А следствие тем временем устанавливает причастность Блиновских к совершению иных экономических преступлений.

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