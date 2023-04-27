Ярославского блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов в 918 миллионов рублей

В отношении Елены Блиновской возбуждено уголовное дело. ФОТО: соцсети

Ярославского блогера и автора скандально известных «Марафонов желаний» Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию на арендованном автомобиле. При себе у нее были авиабилеты для вылета в иное государство, сообщает Следственный комитет РФ.

- В отношении Елены Блиновской возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 198 и 174.1 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - сообщает ведомство.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали материалы, поступившие в СК из налоговой службы Москвы.

По версии следствия, Елена Блиновская, оказывая услуги через Интернет, использовала схему «дробления» бизнеса и тем самым занизила свои доходы. С 2019-го по 2021 годы, считают в правоохранительных органах, «Королева марафонов» не заплатила налоги на сумму в 918 миллионов рублей.

- Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций, - уточнили в СК.

Сейчас в офисе Елены Блиновской и в ее доме проходят обыски.