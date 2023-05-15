В Ярославле пройдет книжная ярмарка

В Ярославле пройдет благотворительная книжная ярмарка. ФОТО: предоставлено организаторами

Друзья, приглашаем вас поучаствовать в книжной ярмарке! Приходите сами, приносите книжки, участвуйте в ярмарке!

Все полученные средства будут направлены в помощь людям с сахарным диабетом

В программе мероприятия: - огромнейший выбор литературы для детей и взрослых; - анимация для детей, - открытый микрофон. Конкурс чтецов, - спектакль студии кукол «Ёжики», - приятное времяпрепровождение в компании единомышленников.

Ждем вас!

Дата и время: 20 мая (суббота) с 11:00 до 17:00 часов. Место: ул. Малая Пролетарская, д. 58 МЦ «Мебель Маркт»