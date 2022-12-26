В Ярославле открылись елочные базары: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать хорошее дерево

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как выбрать елку, чтобы она простояла в целости и сохранности все долгие новогодние праздники. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле открылись 13 елочных базаров. Где они находятся, по какому графику работают и сколько там стоит елочка, «Комсомольская правда Ярославль» рассказывала здесь.

А специалисты Роспотребнадзора дали советы, как выбрать елку, чтобы она простояла в целости и сохранности все долгие новогодние праздники.

На что нужно обратить внимание, при выборе живого деревца? Ищите елку с ровным, толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом долго не простоит. Ветви должны быть гибкими, а иголки – насыщенного изумрудного цвета, эластичными и хорошо держаться на ветках.

- Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите елку - если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах хвои. Выбирайте дерево с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, покупать такое дерево не нужно, - говорит специалисты.

Чтобы не повредить елку при транспортировке домой, попросите у продавца упаковать ее в сетку. Упаковочный материал, кстати, входит в стоимость дерева. Дома дайте новогодней красавице адаптироваться, пусть пару часов она постоит в прохладном месте.

Многие ярославцы живым елкам предпочитают искусственные. Но и у них есть свой срок годности. Если ваша пластиковая ель уже не так красива, как в свой первый новый год, идите за новой.

Ветки у елочки должны быть надежно закреплены. Слегка потяните за хвоинки – они не должны отрываться. Проведите по ветке против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони. Если хвоя быстро приняла первоначальную форму, то все с елкой хорошо. Внимательно осмотрите дерево: у него не должно быть острых краев, оголенной проволоки и зазубрин.

Обратите внимание на запах. Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного запаха пластика. Если от елки резко пахнет, это говорит о том, что при ее изготовлении использовали материалы, не соответствующие нормативам.

- Качественная и безопасная елка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На упаковке обязательно должна присутствовать информация о пожарной безопасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламеняется, это очень опасно, - предупредили в Роспотребнадзоре.

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