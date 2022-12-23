Елочные базары 2022-2023 в Ярославле: цены, адреса и расписание работы

В Ярославле начали работать елочные базары. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле начали работать елочные базары. Здесь можно купить не только ели и сосны разного размера, но и хвойные веточки для создания новогодних композиций. Все деревья привезены из лесхозов Ярославской области.

Цена начинается от 700 рублей за метр, в стоимость включена и упаковка.

В областном центре открылись 13 елочных базаров. Они находятся по этим адресам:

- площадь Труда,

- улица Труфанова, около дома 19,

- пересечение Ленинградского проспекта и улицы Урицкого, около дома 50,

- Тутаевское шоссе, около дома 55,

- Ленинградский проспект, около дома 49А,

- проспект Дзержинского, около дома 10,

- Ленинградский проспект, около дома 70,

- проспект Машиностроителей, около домов 9, 11 и 30,

- улица Серго Орджоникидзе, около дома 16,

- проспект Фрунзе, в районе остановки «ул. Академика Колмогорова» (в центр),

- улица Светлая, около дома 38.

График работы: с 09:00 до 21:00. Последний рабочий день - 31 декабря.