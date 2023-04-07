В Ярославле продолжаются поиски 12-летнего Димы Улубикова

В ночь с 6 на 7 апреля волонтеры отработали заброшки Дзержинского района. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле продолжают искать 12-летнего Диму Улубикова. Уже почти сутки, как ребенок ушел из дома и не вернулся.

Как только стало известно об исчезновении мальчика, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры взялись за отработку Дзержинского района, где живет Дима. Проверили и людные места, и пустые заброшки. Безрезультатно. Сегодня круг поиска расширился – теперь в «отработке» весь Ярославль.

ФОТО: ЯрСпас

- Мы просим ярославцев обратить внимание на подростков в торговых центрах, магазинах, парках и других людных местах, - обращаются к горожанам волонтеры «ЯрСпаса».

Дима может быть и один, и в компании других ребят. Сейчас поисковикам поступает очень много информации от людей, которые, возможно, видели мальчика. Все сообщения отрабатываются.