В Ярославле 12-летний мальчик ушел на прогулку и не вернулся

В Ярославле пропал 12-летний мальчик. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославле 6 апреля пропал Дмитрий Улубиков. Мальчик ушел гулять 6 апреля и не вернулся домой. Поиски ребенка шли всю ночь, но пока не дали результатов.

Приметы ребенка: на вид 9 лет, рост 135 сантиметров, худощавый, светло-русые волосы.

Был одет в темно-зеленую короткую куртку, черные брюки, шапку в полоску бежевого, белого и красного цветов, кроссовки. При себе у Димы был черный рюкзак нарисованным футбольным мячом.

Волонтеры уточняют, что у мальчика есть особенности развития.

- Диму все еще ищут. Весь класс за него переживает, - говорит Надежда Волкова.

Некоторые ярославцы сообщают, что видели мальчика, похожего на Дмитрия. По словам одних очевидцев, он находился в компании ребят его возраста, по словам других – ехал в автобусе №77.