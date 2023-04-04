Прокуратура отменила приказ руководства Ярославского ПАТП-1 о простое

Прокуратура Ярославской области отменила приказ руководителя ПАТП-1 о простое кондукторов. ФОТО: группа "ПАТП-1" ВКонтакте

Прокуратура Ярославской области отменила приказ руководителя ПАТП-1 о простое кондукторов, которые не пожелали написать заявление об увольнении с предприятия. Сотрудники были вынуждены свои рабочие часы проводить в актовом зале – душном помещении без окон. Вчера, 3 апреля, одной женщине стало плохо, ей пришлось вызвать «скорую».

- Приказ об объявлении простоя в части определения рабочего места на этот период (актового зала предприятия) признан незаконным ввиду необеспечения работодателем надлежащих условий труда, - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, проверка показала, что на ПАТП-1 допускались нарушения сроков выплаты зарплат и порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и обувью. Также сотрудники периодически выходили на смены без обязательных медицинских осмотров.

- Проверки показали наличие у ПАТП-1 налоговой задолженности, долгов по выплате страховых взносов по заключенным договорам лизинга, - уточнили в прокуратуре.

По выявленным фактам возбуждены административные дела.